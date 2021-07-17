Türkiye'nin en küçük kurbanı 'Müdür'
Sultangazi'de kurulan kurban çadırındaki "Müdür" isimli pazarın en küçük kurbanlığı görenleri şaşkına çeviriyor. 85 santimetre boyu 130 kilosuyla dikkat çeken "Müdür"ün sahibi İsmail Tunç, dünyanın en küçük 2. kurbanlığı olduğunu söyledi.
Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban çadırında birbirinden farklı kurbanlıklar bayrama sayılı günler kala alıcısını bekliyor.
İsmail Tunç'un hayvan çadırında bulunan 85 santimetre boyunda 130 kilo olan "Müdür" isimli kurbanlık pazarın en dikkat çeken hayvanı oldu.
Tunç, görenleri şaşkına çeviren "Müdür" isimli kurbanlığın dünyada en küçük ikinci kurbanlık olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK KURBANLIĞI
Müdür isimli kurbanlığın sahibi İsmail Tunç, "Kastamonu Pınarbaşı ilçesinden geliyoruz Sultangazi'ye kurban satışı yapmaya geldik ve Türkiye'nin en küçüğü, dünyanın ise 2. en küçük kurbanlığını getirdik. Şu anda Guinness Rekorlar Kitabına giren en küçük hayvan 81 santimetre, biz 4 santimetre ile kaybettik. Arkadaşımız Müdür ise 85 cm boyunda ve 130 kilo ağırlığında, yarışmak için getirdik. İnşallah birinci olacağız, hediyemizi alıp geri döneceğiz" dedi.
"KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"
Yaklaşık 1 yıldır Müdür'e çobanlık yapan Umutcan Tunç ise, "Babam besi için kurbanlık hayvan toplarken Müdür'ü gördüm ve baba bunu bana alır mısın? dedim ve beni kırmayıp aldı. Küçük olduğu için herkesin ilgisini çekiyor taliplisi ise çok" diye konuştu.
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