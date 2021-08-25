Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin TL'ye satıldı

Koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana, Türkiye'de sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları giderek artıyor.

Türkiye’de araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş Doğan modelleri ise şu sıralar 40-50 bin TL bandında alıcı buluyor. Ancak araçlarda yapılan çeşitli modifiyeler, satış fiyatlarını da yukarılara çıkartabiliyor.

Türkiye’nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan TOFAŞ’ın Doğan SLX marka modifiyeli aracı rekor fiyattan alıcı buldu.

180 BİN TL'YE SATILDI

Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta baştan yapılarak en lüks araçlardaki konforun sağlandığı Doğan, 180 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.

"ÇOCUKLUK HAYALİMİZ"

Bursa’da araç kiralama işi ile uğraşan Yusuf Yamanlar, Doğan SLX marka aracı aldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Allah’ıma şükürler olsun ki 35 yaşındayım ve 35 yıllık hayalimi bugün gerçekleştirdim. Bu arabalar Türkiye’de yaşayan her arkadaşımın, her kardeşimin çocukluk hayalidir.

TOFAŞ’ın kuş serisi, eskimeyen bir yüz. Allah bana en lüks araçlara binmeyi nasip etti ama böyle bir Doğan’a binmeyi nasip etmedi. Bu araç benim çocukluk hayalimdi. Yaklaşık bir buçuk yıllık emeğin eseri olarak Türkiye’de eşi benzeri olmayan bu araç ortaya çıktı.

"VERDİĞİM PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

Allah bana bugün bu arabayı almayı nasip etti. Özür dileyerek söylüyorum bu araca verdiğim para çok önemli değil, çünkü bu arabada ciddi bir emek var. Tanju Akdoğan kardeşim bu araca bir buçuk yıldır emek veriyor ve gözü gibi bakıyor. Kendisiyle anlaşarak arabayı hanemize kazandırdık. Allah hayaliyle yatıp kalkan herkese hayallerine kavuşmayı nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en pahalı Doğan SLX’i hakkında bilgiler paylaşan aracın mimarı sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda tır şoförü olan Tanju Akdoğan, “Yaklaşık bir buçuk yıllık emeğin eseri olarak bu araç ortaya çıktı. Aracımız 1993 model Doğan SLX tamamıyla hatasız, işlemsiz, kaporta olarak orijinaldir.

"TEK BİR ÇİZİK ÇATLAK YOK"

Güneşin verdiği zararlardan dolayı aracımız dışarıdan boyalıdır. Aracımız turbo 4.0 enjeksiyonludur. BMW M3 şanzımanı kullandık. Torpidosunda dahi tek bir çizik çatlak yok. Aracımızın direksiyonu Mercedes direksiyonu, koltuklarında ise elektrikli ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir Mercedes koltuğunu tercih ettik.

Tavan ve kapı döşemelerimiz BMW F30 marka araçtan buraya uyarlandı. Ayrıca normal standart göstergelerimizi dijital gösterge ile değiştirdik. Aracımızda üst düzey ses sistemi mevcut. Aracımızın bu donanımlara ve bu görünüme kavuşmasında büyük emeği olan Antalya’da yaşayan Metin Doğan ustamıza çok teşekkür ediyorum.

"560 BEYGİR GÜCE ULAŞABİLİYOR"

Aracımıza turbo modifiye yapılmış olup görselliği ve motor performansıyla öne çıkmaktadır. Aracımız 560 beygir gücüne ulaşabiliyor. Aracımız 0 kilometre hızdan 400 kilometre hıza 11.4 saniyede çıkabiliyor.

"DÜNYANIN SAYILI ARAÇLARINDAN"

100 kilometre hızdan 200 kilometre hıza ise 6.5 saniyede çıkabiliyor. Aracımız hem cadde modu hem de yarış moduyla Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı araçlarından bir tanesidir. Yeni sahibine hayırlı olsun." dedi.