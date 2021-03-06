Türkiye'nin güncel haftalık vaka haritası

Fahrettin Koca Türkiye'nin güncel haftalık vaka haritasını paylaştı. Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek oranlar devam ederken, en yüksek oranlı şehir Samsun oldu. Kahramanmaraş'ta ise geçen haftalık vaka oranı 32,90'iken bu hafta 41,52 oldu.

TÜRKİYE 06.03.2021, 17:27 06.03.2021, 18:40
Türkiye'nin güncel haftalık vaka haritası

Türkiye kademeli normalleşmeyle ilk haftasını geçirdi.

İllerin vaka ve bulaş oranlarına paralel şekilde uygulanan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 binde nüfusa karşılık vaka sayılarının gösterildiği haritayı yayınladı.

KAHRAMANMARAŞ ÇOK DİKKATLİ OLMALI

Kahramanmaraş'ta  geçen hafta vaka oranı 32,90'iken bu hafta 41,52 oldu. Geçen hafta açıklanan  vaka haritası ve güncel vaka haritasındaki farkın artış yönünde olması korkuttu. Kahramanmaraş halkının daha dikkatli olması gerekiyor.

KARADENİZ'DE SADECE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Güncel haritada, Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek oranların devam ettiği görülürken, en yüksek oranlı şehir ünvanı ise Ordu'dan Samsun'a geçti.

Haftalık verilere göre Samsun 348.36, Sinop 314.15, Giresun 282.14, Ordu 280.27 ve Trabzon 226.14'lük oranla, 100 bin kişide en çok korona vakası görülen iller oldu.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE DE ARTIŞ VAR

Geçtiğimiz hafta 89.90 olan İstanbul'da bu hafta, 111.57 ile vakalar artışa geçti. Ankara'da ise 39.84'lük oran bu hafta 54.83'e yükseldi.  İzmir'de de vaka oranları 53.42'den 66.47'ye çıkı.

DÜŞÜK VAKA ORANLARI YİNE DOĞUDA

Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az korona vakası görülen iller oldu.

"NORMALLEŞME KONTROLLÜ GERÇEKLEŞMELİ"

Bakan Koca haritayı, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." notuyla paylaştı.

27 ŞUBAT- 5 MART

20-26 ŞUBAT

#güncel haftalık vaka haritası #Kahramanmaraş #Fahrettin Koca
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