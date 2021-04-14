Türkiye'nin hibe ettiği 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Kovid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısının Libya'ya ulaştırılarak yetkililere teslim edildiği bildirildi.