Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca"nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
TÜRKİYE 04.07.2020, 14:28
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
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