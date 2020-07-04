Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.