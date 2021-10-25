Türkiye'nin kararlı duruşu, büyükelçi krizini sonlandırdı

Hakkındaki soruşturmalar nedeniyle 4 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala hakkında, 10 büyükelçi tarafından ortak bir bildiri yayınlandı.

Türkiye'nin içişlerine müdahale olarak büyükelçilerin bildirisine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı oldukça netti.

Erdoğan, 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu, yapılan açıklamanın arkasında duracağını açıklasa da Türkiye kararlılığından vazgeçmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek kabine toplantısı öncesinde son durumu masaya yatırdı.

Kabine toplantısının ardından 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi yönünde karar alınması bekleniyordu.

10 ÜLKE TÜRKİYE KARŞISINDA DİZE GELDİ

Tam bu sırada 10 ülkenin büyükelçisi, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında geri adım attı.

Büyükelçiler, Türkiye'nin dediği noktaya geldi ve bir ülkenin içişlerine karışamayacaklarını bildiklerine dikkat çekti.

41. MADDE NEDİR

Büyükelçilerin ortak bir şekilde yaptığı yeni açıklamada vurgu yapılan Viyana Anlaşması'nın 41. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

"1. Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz."

Büyükelçilerin bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından da bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilerin açıklamalarını olumlu karşıladığını bildirdi.

10 ülke ile yaşanan diplomatik krizde, hükümet net bir tavır sergilerken muhalefet büyükelçilere hak veriyordu.

TÜRKİYE'NİN GERİ ADIM ATMASINI BEKLEYENLER

Millet İttifakı içerisinde yer alan liderler ve bu ittifakla yakın temas içerisinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin bu konuda geri adım atmasını istiyordu.