Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte Yaşananlar!

Covid-19 Tedbirleri Sonuç Vermeye Başladı

İzmir'de tedbirler sonuç verdi Kovid-19 vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu

İzmir Valisi Köşger, "Son haftada vaka sayılarında yüzde 25 civarında azalma oldu. Bunun geçici mi yoksa kalıcı bir düşüş mü olduğunu perşembe gününe kadar gözlemleyeceğiz." dedi.

Aşı 2. Dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Koronavirüs aşısının ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başladığını söyledi

'Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat'

Türk bilim insanları, küresel salgın sürecinde sağlığın korunmasında doğru bilgiye erişimin önemine dikkat çekerek, geliştirilen aşılara karşı ön yargılı olunmaması, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile alanında uzmanı hekimlerin verdiği bilginin referans alınması gerektiğini bildirdi.