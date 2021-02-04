Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hatay Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş’ın son nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 milyon 168 bin 163 kişi oldu.

TÜRKİYE 04.02.2021, 10:04 04.02.2021, 17:43

TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Kahramanmaraş nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 milyon 168 bin 163 kişi oldu.

Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş’ın yıllık nüfus artış hızı 2018-2019 yılında 8,0 iken, 2019-2020 yılları arasında 12,1’e yükseldi.

TÜİK’in açıkladığı bir diğer veride ise, 2019 yılında 80 olan nüfus yoğunluğu, 2020 yılında yüzde 1 artarak 81’e yükseldi.

TÜRKİYE NÜFUSU 83 MİLYON 614 BİN 362 KİŞİ OLDU

 Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

NÜFUS PİRAMİDİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİM DEVAM ETTİ

 Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2020 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 32,7'YE YÜKSELDİ

 Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldiği görüldü.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ORANI YÜZDE 67,7 OLDU

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2020 yılında yüzde 67,7 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,5'e yükseldi.

TOPLAM YAŞ BAĞIMLILIK ORANI ARTTI

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 47,5 iken 2020 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi. Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,1'den, yüzde 33,7'ye gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya bakmaktadır.

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