Türkiye'nin yeni roketini gören Yunan spiker paranoyaklaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Şubat’ta ilan ettiği Milli Uzay Programındaki hedeflere ilişkin çalışmalar aralıksız sürerken programın en önemli kısa vadeli hedefi ise 2023 yılında milli ve özgün teknolojileri kullanarak Ay’a bir uzay aracıyla sert iniş gerçekleştirmek.

Türk mühendisleri, bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyor ve uzayda ateşlenecek roketlerin motorları dahil tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle duruluyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisi ile geliştirilen Sonda Roket Sisteminin (SORS) uçuşlu testleri ise Sinop'ta sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen teste ait görüntüler ise Yunanistan'da gündem oldu.

Türkiye'nin geliştirdiği silah sitemlerinin paranoyaklaştırdığı Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Deltav Uzay tarafından 17 Temmuz 2021 günü Sinop'ta yapılan Sonda Roket Sistemi (SORS) uçuşlu testinin ve ay misyonunun, Türkiye'nin balistik füze programının kamuflajı olduğunu etti.