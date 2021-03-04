Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek yakan kaza sonrası şehitler için başsağlığı mesajları yağdı

Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Elim kaza sonrası siyasilerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajları geldi. Yaralı askerlerimiz için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

TÜRKİYE 04.03.2021, 22:08
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Yürek yakan kaza sonrası şehitler için başsağlığı mesajları yağdı

Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehit olan askerler arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Yüreğimizi yakan kaza sonrasında siyasilerden 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı yağdı. 2 yaralı askerimiz için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

FUAT OKTAY: ŞEHİT OLAN KAHRAMAN ASKERLERİMİZİN ACISI YÜREKLERİMİZİ YAKTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Soylu, "Bitlis Tatvan'da, helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.

MSB, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

ÖMER ÇELİK'TEN MESAJ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.Çelik, "Bitlis'ten Tatvan'a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz" dedi.

FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehid olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bitlis'ten gelen acı haber yüreğimizi yaktı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, şu mesajı paylaştı:"Askeri helikopterimizin Tatvan'da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim'den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun..."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Bingöl'den gelen acı haberle yüreğimize ateş düştü. Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit düşen kahraman evlatlarımızın her birine Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun."

MECLİS'TE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 9 personelin şehit, 4 personelin yaralanması üzerine başsağlığı dilediler. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Başkanlık Divanı olarak şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni etti. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yerlerinden de söz alarak, üzüntülerini dile getirdi. Özkan, Altay, Bülbül, Çelik ve Tiryaki, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bitlis'te KKK ait askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden dokuz şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun."

Milliyetçi Hareket Partisi: "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bitlis'ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucunda Şehit olan Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

#Bitlis #Tatvan #helikopter #başsağlığı mesajları
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