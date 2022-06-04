Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan, görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre onun yerine Muhittin Şahin atandı...

Kararın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yönetim Kurulu'na da atama yapıldı

Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı.

Karar, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne atama

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı.

DHA'nın haberine göre kararın, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.

Muhittin Şahin kimdir?

Kırşehir’in Dedeli Köyü’nde dünyaya gelen Muhittin Şahin, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Uzun yıllar Ankara’da bürokrasinde üst düzey görevler alan Muhittin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Şahin; Maliye Bakanlığı Denetçiliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Başdenetçi, Sayıştay Başkanlığında Uzman Denetçi, Sosyal Güvenlik Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.