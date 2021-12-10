Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi

Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor.

Doğalgaz keşfinden sonra şimdi de Suriye sınırında petrol keşfedildi.

Konuyla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir açıklama yaptı.

TPAO GÖRÜNTÜLERLE PAYLAŞTI

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.