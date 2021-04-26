Türkiye tam kapanmaya gidiyor! 29 Nisan-17 Mayıs arası evdeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde "tam kapanma"ya geçileceğini bildirdi.

TÜRKİYE 26.04.2021, 20:56
Türkiye tam kapanmaya gidiyor! 29 Nisan-17 Mayıs arası evdeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurmaya devam ettiğini söyledi.

Zaman zaman artan zaman zaman azalan bir seyir izleyerek süren busalgın krizini, Türkiye ve millet için en hayırlı şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

Vatandaşların aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için ilave adımlar da atıldığını vurgulayan Erdoğan, "Bu çerçevede, Sağlık Uygulama Tebliği listesinde yer alan işlemlerin tamamı için yüzde 10 ile yüzde 20 oranında, tıbbi malzeme fiyatlarında ise yüzde 10 oranında artış yaparak, sağlık sistemimizi destekledik. Ayrıca, toplamda 115 bin vatandaşımızı ilgilendiren diyaliz hizmetlerinin bedelini yüzde 20 artırdık. Yine 34 bin vatandaşımızın faydalandığı çölyak tedavisinin ödeme tutarında, şimdi yüzde 25 ve ağustos ayından itibaren de ilave yüzde 25 artış yaptık." diye konuştu.

"Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine maliyeti 7 milyar lirayı geçen bu düzenlemelerin millete ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Salgın dönemi ve ramazan dolayısıyla başlatılan patates ve soğan dağıtımlarına ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Patates ve soğan dağıtımlarında 103 bin tonu geride bıraktık." dedi.

Artan vaka ve vefat sayılarının ramazan ayıyla birlikte tedbirlerin sıkılaştırılmasına mecbur bıraktığını dile getiren Erdoğan, alınan tedbirlerin neticelerinin yavaş yavaş alınmaya başlandığını bildirdi.

Kabine toplantısında salgınla ilgili son gelişmelerin enine boyuna değerlendirildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız tedbirlerin, temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeden, vatandaşlarımızın hayatlarını en az etkileyecek şekilde uygulanmasını temin etmektir. Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde, kısıtlayıcı tedbirlerin artırılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Ramazan Bayramı'nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şarttır. Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için önümüzdeki günlerde hep birlikte biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor. Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse, failleri hakkında gereken işlemler derhal yapılacaktır. Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini de bu vesileyle vermek istiyorum."

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak

Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlere ilişkin de bilgi veren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."

Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemelerin yapılacağını aktaran Erdoğan, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşların Vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerini hatırlattı.

Vatandaşların mağdur olmaması için kurumların gereken tüm tedbirleri alacağına dikkati çeken Erdoğan, "Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını, bayram sonrası hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere ulaşarak alacağız." şeklinde konuştu.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #tam kapanma
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