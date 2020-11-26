Türkiye ve Katar'dan önemli anlaşmalar! İmzalar peş peşe atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamed el Sani’nin başkanlığında yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6’ncı toplantısının ardından iki ülke arasında askeri, ekonomik, sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi alanlarında 10 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma", "İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi'ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı", "İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat", "Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma", Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı" imza altına alındı.

KATAR, BORSA İSTANBUL'DAN YÜZDE 10 HİSSE ALACAK

Türkiye Varlık Fonu (TVF), yaptığı açıklamada Türkiye ve Katar’ın, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) tarafından imzalandı. TVF CEO’su Zafer Sönmez ile QIA CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor. TVF, hâlihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi. Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada işlemin, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıktığı belirtildi.

AİLE, KADIN VE SOSYAL HİZMETLER ALANINDA ANLAŞMA

Bakan Selçuk, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzaladı.

Zehra Zümrüt Selçuk, imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki mevcut karşılıklı işbirliğinin hukuki temelinin oluşturulması ve bu işbirliğinin daha ileri düzeylere taşınması hedeflendiğini belirtti.

Mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Katar Devleti İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında aileler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik olarak yürütülen sosyal hizmetler konularındaki bilgi ve tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılacağını aktaran Bakan Selçuk, ortak toplantılar düzenlenmesiyle iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlenmesini beklediklerini kaydetti.

BUGÜNE KADAR 52 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

İki ülke ilişkileri birçok alanda önemli bir şekilde gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. Türkiye-Katar arasında Yüksek Stratejik Komitesi'nin 5. toplantısıyla ikili ilişkiler zirveye ulaşırken, bölge ülkeleri için de örnek oldu. Uzun yıllar boyunca Türkiye ve Katar arasında gelişen uyum ve uzlaşma sonrasında Ortak Strateji Komitesi 2014 yılında kuruldu ve şu ana kadar bu komite kapsamında beş toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda şimdiye kadar 52 anlaşma ve 5 ortak bildiri imzalandı.

EKONOMİK İLİŞKİLER

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği Ticari Ateşesinden alınan verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında yüzde 6 artarak 1,6 milyar dolara ulaştı. Katar’ın Türkiye’deki yatırımları ise 22 milyar doları buldu.

Katar’da Türkiye’den 553 şirket birçok alanda faaliyet gösterirken, inşaat şirketlerinin ülkede tamamladığı projelerin değeri 18,5 milyar doları buluyor. Türkiye’de ise Katar’ın 179 şirketi faaliyet gösteriyor.

Turizm alanında ise Türkiye’yi ziyaret eden Katarlıların sayısı 2016 yılında 30 bin iken, 2019 yılında bu rakam 110 bine çıktı.