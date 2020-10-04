Türkiye ve Yunanistan arasında yarın planlanan teknik toplantı ertelendi

Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik icra edilecek koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği toplantının, yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu toplantının teknik nedenler dolayısıyla iki ülke tarafından alınan karar kapsamında sonraki günlerde yapılmasına karar verildi.