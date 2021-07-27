Türkiye’de aşılama süreci tüm hızıyla sürüyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 26 Temmuz" başlığıyla yayınladığı mesajında, toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandığını duyurdu.

Aşı yaptırmak istemeyenlerin sayısı da oldukça fazla. Bakan koca 23 milyondan fazla olan ilk doz aşısı yaptırmayanların sayısının 22 milyona indiğini de açıkladı

Yurt genelinde yeni vaka sayıları ise hızla artmaya devam ediyor. son 24 saatte 224 bin 198 COVID-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 585 kişi iyileşti, 63 kişi hayatını kaybetti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Öte yandan Çok yüksek riskli il kategorisinde bulunan Adıyaman ve Kahramanmaraş yüksek riskli il kategorisine geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" uyarısını yineledi.