'Türkiye’de gençlerin iyi olma hali' araştırması sonuçlandı!

“Türkiye’de gençlerin iyi olma hali” araştırmasına göre koronavirüs salgını gençlere eksta mali yük getirdi.

Raporda gençlerin yaşamdan memnuniyetlerinin istihdam ve çalışma durumları ile paralellik gösterdiğine vurgu yapıldı.

Buna göre; çalışan gençlerin yüzde 65'i hayatından memnunken, bu oran, çalışmayan ve iş arayan gençlerde yüzde 47 seviyesinde kaldı.