Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona gelindi. 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri'ne başlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu gelecek yıl denize indirilecek

TÜRKİYE 23.12.2020, 10:22 23.12.2020, 10:58
Türkiye'nin en büyüğü olacak

Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak geminin yapımı için 2016 yılında çalışmalara başlandı. 4 yıldır süren çalışmaların 2021'de tamamlanması planlanıyor. Bu hamle ile Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek.

232 METRE UZUNLUĞUNDA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor.

İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak yer alıyor.

3 ADET SAVAŞ HAREKAT MERKEZİ

Ayrıca, TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak. Yüzen kışlada en az bin 223 personelin görev yapabilmesi öngörülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi de TCG Anadolu’da kullanılacak.

HASTANE GEMİSİ OLARAK DA GÖREV YAPABİLECEK

Geminin bir diğer önemli özelliği ise ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askerî hastane olması. Bu sayede gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında “hastane gemisi” olarak görev yapabilecek.

Gemi Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz’in yanı sıra Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu’nda da göreve çıkabilecek.

LİMAN KABUL TESTLERİ BAŞLADI

İnşa Başlangıç Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TCG Anadolu ilk olarak 2019 Mayıs ayında yüzdürülürken, sevk sistemi montajlarının yapılması için havuza alındı. Bu yıl şubat ayında ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasını takiben tekrar yüzdürülen geminin, 1 Temmuz 2020'de Liman Kabul Testleri başladı.

2021 YILINDA DENİZE İNECEK

Komuta kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat ve silah sistemlerinin millî olarak geliştirildiği TCG Anadolu gemisinin 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda her gün bin kişi 7/24 demeden gece gündüz geminin yapımında emek veriyor.

''ÜSTÜNLÜĞÜ ŞOK EDİCİ''

Çok sayıda üstün özelliğe sahip TCG Anadolu yabancı basının da ilgisini çekmişti. Amerikan Forbes dergisinin geçtiğimiz aylarda yayımlanan sayısında, Türkiye'nin ilk savaş gemisi TCG Anadolu'yu inceleyen bir yazı kaleme alınırken, Yazıda, "etkileyici" olarak nitelenen savaş gemisiyle Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.

Öte yandan Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu Amerikan Forbes dergisinin yanı sıra Yunan basınında da büyük yankı uyandırmıştı.

Ülkede yayınlanan bir haberde Türkiye'nin ilk savaş gemisine ait özelikler sıralanıp "Üstünlüğü şok edici" ifadeleri kullanılmıştı.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim TCG Anadolu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sererken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni uçak gemilerinin şimdiden müjdesini verdi.

#TCG #Deniz Kuvvetleri #Anadolu #en büyük
Yorumlar (0)
10°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Aralık 2020
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:36
İkindi 15:05
Akşam 17:25
Yatsı 18:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11