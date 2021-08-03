Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar’ın anıları yandı
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde 7 gündür süren yangında 27 yıllık anılarının yok olduğunu söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Ocak 2012'de, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonunda Türkiye'nin ilk yüz nakillisi olan Acar Uğur, henüz 35 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünü kaybettiğini, 7 gündür süren yangında da 27 yıllık anılarının yok olduğunu söyledi.
“ÇOCUKLUK ANILARIM KÜL OLDU”
Gebece'ye Kurban Bayramı'nda gittiğini belirten Acar, "Bayramdan sonra Akdeniz Üniversitesi'ndeki işime döndüm. Son görüşüm bu oldu. Yangının boyutu çok büyük, Manavgat ve Gebece'de yaşayanlara 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. 2 orman çalışanının hayatını kaybettiği Beloluk mevkisi çocukluğumun ve unutulmaz anılarımın olduğu yerlerdir. Şimdi çocukluk anılarım kül oldu." diye konuştu.
Yaptığı telefon görüşmesinde, yayla evlerinin 25- 30'unun yandığını öğrendiğini belirten Acar, "Ormanlarımız, tarlalarımız ve evlerimiz yanmış. Geçmiş olsun, biz yine ayağa kalkarız." dedi.
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