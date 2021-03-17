Türkiye'nin tek kadın radar polisi

Türkiye’nin aktif olarak tek başına çalışan tek kadın gezici ve sabit radar görevlisi Fatma Yılmaz, mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Yılmaz, hız konusunda babasını dahi tanımıyor…

TÜRKİYE 17.03.2021, 12:23 17.03.2021, 16:51
Türkiye'nin tek kadın radar polisi

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 3 yıldır polis memuru olarak görev yapan 29 yaşındaki Fatma Yılmaz, 6 aylık radar eğitimini tamamlamasının ardından 2 ay önce gezici ve sabit radar görevine başladı.

Kendisinden önce Türkiye’nin aktif olarak tek kadın gezici ve sabit radar görevini yapan polis memuru Zehra Büyükadam’ın görev değişikliğiyle birlikte tek kadın radar olarak kayıtlara geçen Yılmaz, kentin işlek arterlerinde resmi aracıyla her sabah mesaisine başlıyor.

HIZ SINIRINI AŞANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMIYOR

Sabit görevdeki uygulama noktasında dubaları yerleştiren Yılmaz, aracına döneceği sırada arkasını dahi araçlara dönmüyor. Yılmaz, sürüş anında ise bir an olsun gözünü radar cihazından ayırmıyor ve gösterdiği özveriyle dikkat çekiyor.

Kendisini fark eden sürücülerin şaşkınlığını gizleyemediği Yılmaz, hız sınırı aşanın da gözünün yaşına bakmadan cezai işlemi uyguluyor.

Tek kadın radar polisi Antalya’da hız yapanlara göz açtırmıyor #1

“MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

6 ay önce eğitim aldıktan sonra son 2 aydır radar ekiplerinde görev yaptığını belirten Yılmaz, mesleğini canı gönülden sevdiğini dile getirdi.

Gezici ve sabit radar olarak çalışmanın zorluklarına değinen Yılmaz, “Antalya’nın sıcağı ve klimayı kullanamıyor olmak bizim için bir zorluk. Araçların hızını ölçerken klima yanıltabiliyor. O yüzden kullanmıyoruz. Ancak mesleğimi çok sevdiğim için bu bana zorluk olarak gelmiyor.” dedi.

Tek kadın radar polisi Antalya’da hız yapanlara göz açtırmıyor #2

“ERKEKLERİN ÜSLUBU DEĞİŞİYOR”

Sürücülerin kendisini görünce şaşkınlık yaşadığını aktaran Yılmaz, “Erkeklerle farklı diyaloglarımız oluyor. ‘Radara girdik mi? diye sormaya geldiklerinde bir kadın görünce önce bir şaşkınlık oluyor ama bunun yanı sıra üslup ve tavırlarında olumlu etki de görüyorum. Bu konuda duyarlılıklarından dolayı ayrıca onlara teşekkür ediyorum. Ceza yazınca normalde çok sert bir tavırla karşılaşılabiliyor ama bir bayan olunca bu tavırları daha ılımlı oluyor. Yeri geliyor teşekkür ederek gittikleri oluyor. 8 Mart’ta bir kadın sürücü, radara girip girmediğini öğrenmek için aracımızın yanına geldi. Camı açıp bir kadınla karşılaşınca şaşırdı. Radara girdiğini, ceza işlemi uygulanacağını ve adresine gönderileceğini söyledik. Gidip 15-20 dakika sonra elinde çiçeklerle geldi. Bir kadın görmüş olmaktan çok mutlu olduğundan bahsetti. Ben de çok mutlu oldum ve onur duydum.” ifadelerini kullandı.

Tek kadın radar polisi Antalya’da hız yapanlara göz açtırmıyor #3

“SELAM VERDİĞİMİZ PLAKASINI SÖYLÜYOR”

Yılmaz, bazı sürücülerin çeşitli torpil beklentilerinin olduğunu belirterek, “Radarcı olduktan sonra selam verdiğimiz, bize ezberlememiz için plakalarını söylüyor. Ezberlememiz yönünde beklentileri oluyor. Öyle bir şey yok. Radarda tamamen kayıt. Görüntü kaydıyla çalışıyoruz ve bunun geri dönüşü yok. Plakalar ve hızlar çok net. Yeri geliyor babama da ‘Baba hız yapma bunun dönüşü yok' ikazında bulunuyorum.” diye konuştu.

Tek kadın radar polisi Antalya’da hız yapanlara göz açtırmıyor #4

“AFFI OLMAYAN BİZ DEĞİLİZ, HIZ”

Sürücülere hız konusunda uyarılarda bulunan Yılmaz, “Affı olmayan biz değiliz, hız. Keşke tüm vatandaşlarımız bizimle birlikte yaralanmalı ve ölümlü kazaları yerinde inceleyebilseler. O zaman bunu daha iyi anlayabileceklerinden eminim. Hız yaparken sevdiklerini göz önünde bulundursunlar. Onları asla unutmasınlar. Ne yazık ki sürücülerin tek korkusu maddi anlamda bir cezai işlemin olması. Bu çok üzücü bir durum aslında.” diyerek sözlerini tamamladı.

#Trafik #Polis #Kadın #memur
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 17 Mart 2021
İmsak 05:13
Güneş 06:34
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:48
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20