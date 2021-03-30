Turşu tankına çıplak ayaklarıyla girdi
Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında bir işçi, turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek turşularla dans etti.
TÜRKİYE 30.03.2021, 09:27 30.03.2021, 12:28
Sosyal medyada son dönemlerde gıda fabrikalarında çalışanların, insan sağlığını hiçe sayıp, binlerce beğeni uğruna insanların yedikleri yiyeceklerle adeta oyun oynadığı görüntüler yer almaya başladı.
Bu sefer sosyal medyada gündem olan yeni bir görüntüde, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde turşu fabrikasında çalışan bir işçi, turşu tankının içine çıplak ayakla ve kıyafetleriyle girdi.
Tankın içinde turşularla dans eden kişi, çıplak ayaklarıyla turşulara basıp insan sağlığını riske attı. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler tepki topladı.
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