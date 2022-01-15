Turşucu esnaf, doların turşusunu kurdu

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir turşucu, dolar üzerinden yapılan ekonomik saldırılara tepki olarak doların turşusunu kurdu.

Geçtiğimiz yıl Bursa'da düzenlenen bir festivalde yaptılan dolar turşusunun İstanbul şubesinde yeniden kurulması, vatandaşların dikkatini çekti. Son dönemde Türkiye’ye yönelik yapılan ekonomik saldırılara tepki göstermek isteyen turşu firması, Türk Lirası'na verdiği önemi bu şekilde gösterdi.

“TÜRK LİRAMIZ NİYE DOLARIN ALTINDA KALSIN?”

Turşucu Şaban Bilgin ise, “Dolar üzerinden yapılan operasyonlara karşı firmamızın yapmış olduğu bir espriydi. Turşu festivalinde turşularını sularken böyle bir espri de yaptılar. İnsanların burada çok dikkatini çektik. Uzun zamandır vardı. Kaldırdık. Şimdi doların hareketliliğinden tekrar yaptık. Paramızın daha değerli olması için gündeme getirdik. Türk Liramız niye doların altında kalsın? Biz de buna istinaden böyle bir şey yaptık. Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun ancak turşusu olur.” dedi.

“BUNUN ANCAK TURŞUSU OLUR”

Vatandaşların ‘Dolar Turşusu’ almak istediğini söyleyen Bilgin, “Gelenler dolar turşusu almak istediğini söylüyor. ‘Vitrinde durmasın, camı kırarlar’ diyorlar. Geçersiz bir kağıt parçasıdır. Bayağı bir dikkat çekti. Milli servetimize sahip çıkmamız lazım. Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun anca turşusu olur. Esprili bir yaklaşımda bulunduk.” diye konuştu.