Tutuklu ve hükümlülerin görüş hakkı bayram dolayısıyla artırıldı

Adalet Bakanlığından ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koranavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde mahkumlarla aileleri buluşturma kararı alındığı belirtildi.

Buna göre, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, koronavirüs önlemleri kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden iki kişiyle iki kez kapalı görüş yapabilecek.

Görüşlerin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor.