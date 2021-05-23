Tuz gölü değil, Marmara denizi! Salya faciası devam ediyor

TÜRKİYE 23.05.2021, 16:33
Tuz gölü değil, Marmara denizi! Salya faciası devam ediyor

3 aya yakın bir süredir Marmara Denizi'ni istila eden ve deniz salyası adıyla da bilinen müsilaj, doğal yaşam için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Suyun üzerindeki kirli görünümünün yanında su altı canlılarına da büyük zararlar veren deniz salyalarının Marmara Denizi'ndeki miktarı her geçen gün artıyor.

Midye ve balıkların hayatta kalmak için mücadele ettiği deniz salyaları, yoğunluklu olarak Gemlik Körfezi civarında yer alıyor.

IŞIK VE SU SICAKLIĞI NEDENİYLE ARTIŞ YAŞANIYOR

Plankton çalışma grubunda yer alan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı, verdiği bir röportajda Marmara Denizi'nden aldıkları örnekler ilgili olarak, "Adalar kıyısında yaptığımız örneklemelerde, kıyılarda tuzluluk binde 24 çıktı yani litrede 24 gram tuz tespit ettik. Normal koşullarda Marmara'da bu mevsimde binde 19, en fazla binde 20 çıkması gerekirken 24 çok yüksek bir oran. Mevsimler kaydığı için su sıcaklığı zaten fazla. Kış mevsimi kalktı neredeyse ortadan.

Marmara Denizi ndeki deniz salyaları, neredeyse tüm yüzeyi kapladı #2

Bundan dolayı da suda yüksek bir sıcaklık var, bunu ölçebiliyoruz. Tuzluluğun yüksek olması dipten de bir karışım olduğunu gösteriyor. Bu tuzluluğun yüksek olması dipten de bir karışım olduğunu gösteriyor, sıcaklık tabakalaşmasının ortadan kalktığını gösteriyor. Bu da ışık alan bölge olan 20 metre derinliğe kadar müsilajı besliyor, gübre olarak onları besliyor. Işık da var, su sıcaklığı da uygun olduğu için bu şekilde artışlar yaşıyoruz." dedi.

"BUNDAN SONRASINDA DİP ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ"

Doç. Dr. Balcı, Marmara Denizi'nde deniz tabanında yaşamın sona ererek dip ölümleri gerçekleşeceğini beklediklerine dikkat çekerek, "Kümeleşmeye başlamadan önce bunlar, dağınık haldeyken balıkların solungaçlarını tıkayıp suda boğulmalarına sebep olabiliyor. Dipteki bakteriler tarafından bunlar ayrıştırılamaya başladığı zaman, bakteriler oksijen tüketerek bunları ayrıştıracak. Bunlarında oksijeni tüketmesiyle birlikte ortamı anoksik yaptığı bir durum oluşacak. Bundan sonrasında dip ölümü bekliyoruz. Bu gözlemlenen bir süreçtir. Su akıntılarının kısıtlı olduğu, su karışımın yetersiz olduğu bölgelerde yani denizin kara içine çok girinti yaptığı noktalarda, koy ve körfezlerde bunu görmek mümkün. İzmit Körfezi ve Gemlik'te bunlar görülebilir." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi ndeki deniz salyaları, neredeyse tüm yüzeyi kapladı #3

"BAZI BÖLGELERDE DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ DİYEBİLİRİZ"

Doç. Dr. Balcı, yaptıkları örneklemelerle ilgili olarak ise Marmara Denizi'nde bazı bölgelerde denize girmemin tehlikeli olabileceğini belirterek, "Aldığımız örneklerden hücre izolasyonları yaptık. Türlere de baktık mikroskop altında ne var ne yok diye. Burada diatom türlerini bolca tespit ettik. Skeletonema gibi alg türleri var. Bunlar sıcağı çok sevmez bahar türleridir. Bahar aylarında artışa geçerler. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte bunlar yerlerini başka bir grup mikro organizmalara bırakacak. Bu noktada müsilajın yaz döneminde çok bir etkisi olmayacaktır. Akabinde dinoflagellat dediğimiz belki daha zararlı etkileri olabilecek türler artabilir. Bazı bölgelerde denize girmek tehlikeli diyebiliriz evet. Özellikle akıntının kısıtlı olduğu, su karışımının yetersiz olduğu bölgelerde tabi ki çünkü orada ne var bilmiyoruz. Toksin üreten, üretmeyen, hangi tür mikro organizmalar var bunları bilmediğimiz için tabi ki riskli olur." şeklinde konuştu.

Marmara Denizi ndeki deniz salyaları, neredeyse tüm yüzeyi kapladı #4

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Marmara Denizi’nin bir bölümü ile Çanakkale Boğazı'nda etkili olan müsilaj, köpüklü ve yapışkan oluşuyla vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken, balıkçıların kabusu haline geldi.

Denize bırakılan ağlara yapışan müsilaj, balıkçıların avlanmasına engel oluyor. Teknelerin de filitrasyon ve pompa sistemlerine zarar veriyor.

Müsilaj, suyla temas ettiklerinde su alarak şişen, mide bağırsak kanalında sindirilemeyen ve emilemeyen bitkisel kaynaklı heterojen polisakkaritlerin genel adıdır.

Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğu görülmektedir.

Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı türler, toksin içerebiliyor. Bunlar da solungaçla, nefes alan bazı canlılar için risk oluşturuyor.

Marmara Denizi ndeki deniz salyaları, neredeyse tüm yüzeyi kapladı #5

Marmara Denizi ndeki deniz salyaları, neredeyse tüm yüzeyi kapladı #6

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