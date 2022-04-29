Tuzla'da boya fabrikasında yangın: 3 ölü, 9 yaralı
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı sanayi bölgesinde boya fabrikasında patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. 3 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
Tuzla'da boya ve vernik üzerine çalışan sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte peş peşe patlamalar oldu.
Yangın, çevredeki bazı iş yerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki iş yerlerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahelesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, bölgeyi kimyasal madde kokusu sardı.
Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği ve Tuzla Kaymakamı Ali Akça tarafından yapılan açıklamaya göre, Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada çıkan yangında 9 kişi hafif şekilde yaralandı.
3 işçi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
"Yangın yüzde 99 kontrol altında"
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da yangın bölgesine giderek bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bölgede önlemlerin alındığına değinen Yazıcı, yangının etraftaki fabrikalara yayılmamasıyla ciddi hasarların önüne geçtiğini ifade etti.
Soruşturma başlatıldı
Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı, vefat eden 3 kişinin otopsi işlemlerini yürütecek.
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