Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Kaza, Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 41 AIT 732 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü Volkan Karakaya kontrolündeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 34 EEU 272 plakalı Fiat marka araca çarparak takla attı.

Kazada, araç sürücüsü Volkan Karakaya yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Aracın takla attığı kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın takla attığı ve kazayı gören vatandaşların olay yerine doğru koştuğu görülüyor.