TVSEN Genel Merkezi’nden RTÜK Başkanı’na ziyaret

Sendika Genel Başkanı Kaya, yerel televizyonların sorunlarıyla ilgili tespitleri ve talepleri hakkında Başkan Şahin’i bilgilendirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, göreve geldiği günden itibaren her zaman yerel televizyonların lehine insiyatif kullandığını belirterek, bundan sonraki dönemde de destek sözü verdi.

Başkan Şahin, yerel tematikte yayın yapan televizyonların uydu kiralarının daha uygun fiyatlandırılması konusunda TÜRKSAT’a görüş bildirdiklerini söyledi. Şahin, kamu spotlarının televizyon kanallarında ücretli olarak yayınlanması konusunda çalışma yaptıklarını, yasal düzenleme için konsensüs sağlanması halinde bu konuda olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtti.

Başkan Şahin, Kaya’nın talebi üzerine uydu televizyonlarının lisanslarının yenilenmesi sürecinde banka teminat mektuplarının 10 yıl süreli olmak yerine daha kısa süreli olup olamayacağı üzerinde çalışacaklarını ifade etti. Uyduda yayın yapan ve sağlık beyanı içeren, halk sağlığını tehdit eden reklamlar yayınlayan televizyon kanallarıyla da göreve geldiği ilk günden bugüne mücadele ettiğini belirten Başkan Şahin, bu konudaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

İnternet ortamında televizyonmuş gibi yapılan korsan yayınlarla ilgili de RTÜK’ün çalışma yaptığını kaydeden Başkan Şahin, RTÜK’ten lisans almaksızın yapılan yayınların tespit edilmesi halinde erişiminin durdurulacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yerel televizyonların sorunlarına ve çözümüne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaya, Başkan Şahin’in yerli ve milli duruşunu takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TVSEN yönetiminin ziyaretini de sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: “Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’yle bir araya gelip yerel medyanın sorunlarını görüştük. RTÜK olarak her zaman yerel medyanın yanındayız.

Güçlü bir yerel demokrasi için güçlü yerel medya olmazsa olmazdır.”