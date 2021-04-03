TVSEN’den Ankara çıkarması

Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Genel Başkanı Ayhan Oğan, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile görüşüldü. Görüşmelerde sektörün sorunları konuşuldu. Ankara ziyaretinde TVSEN olarak sıcak karşılandıklarını ifade eden Genel Başkan Okan, toplantının verimli geçtiğini ve yapılan temaslarda sektörde yaşanan sorunların çözümleri için olumlu adımlar atıldığını söyledi.

