Üç dil bilen işletmeci yurt dışındaki kariyerini bırakıp köyüne döndü

Almanca, Rusça ve İngilizce bilen 40 yaşındaki Serkan Çakmak, yıllarca yurt dışında turizm işletmelerinde çalıştı. Almanya ve İspanya'da restoran açan Çakmak, şehir hayatından sıkılınca çareyi köyüne dönmekte buldu.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Zara ilçesine bağlı Kevenli köyüne gelen Serkan Çakmak, burada çiftlik kurdu. Romanov cinsi 10 koyunla hayvancılığa başlayan Çakmak, 130 hayvanlı sürünün sahibi oldu.

"Hayvanlarla iç içe olmak istedim"

Serkan Çakmak, doğal hayata duyduğu özlemle kurduğu işletmesinde küçükbaş hayvan yetiştirdiğini söyledi.

Doğayla baş başa kalmak için köyüne döndüğünü anlatan Çakmak, "Biraz doğa hayatı yaşamak istedim, hayvanlarla iç içe olmak istedim. Sonra Romanov koyunlarını fark ettim, internette biraz araştırma yaptım. Çeşitli işletmelere gidip gözümle insanların yaptıklarını gördüm. Kafama yattı, biraz da değişiklik aradığım için köyüme geldim, bu işe başladım ve memnunum" dedi.





10 koyunla başladı, 130 koyunluk sürüsü oldu

Köyünde hayvancılığı tek başına yaptığını belirten Serkan Çakmak, şöyle konuştu:

"Hayvanların yaylımını da aşılamalarını da tek başıma yapıyorum. İnsanlar bu işi yapmak istedikten, gönül verdikten sonra yapılamayacak diye bir şey yok. Gayet de güzel bir iş, severek yaptıktan sonra. Hayvancılığa 1,5 yıl önce 10 koyunla başladım. İlk önce denemek için gebe hayvanlar getirttim. Bu işten anlamadığım için bir süreç geçirelim istedim. 10 koyundan 30 kuzu aldım. Ortalama 1,5 yıl içerisinde 130 koyuna sahip oldum."