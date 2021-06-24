Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada, 3 gün önce evlenen çiftten biri hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 24.06.2021, 19:40 24.06.2021, 19:41
A.Ç. yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak'ta K.S. idaresindeki 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI
A.Ç'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Kazada, A.Ç'nin yanında bulunan eşi Yeter Ç. (22) hayatını kaybetti. Kazanın ardından K.S. gözaltına alındı. A.Ç. ve Yeter Ç'nin 3 gün önce evlendikleri öğrenildi.
Kadının eşi ile ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
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