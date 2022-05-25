Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Yaylaya gitmek için yola çıkan 76 yaşındaki Hüseyin Ünal, yolda giderken direksiyonun hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 25.05.2022, 14:54
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 76 yaşındaki Hüseyin Ünal, 07 L 5418 plakalı traktörü ile yaylaya gitmek için yola çıktı.
Yaşlı adam, Gebece Mahallesi Azak mevkisine geldiğinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekibi, traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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