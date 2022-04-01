Ucuz altın vaadiyle dolandırıcılık: 3 gözaltı
Kars'ta "ucuz altın" satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bitlis'te yaşayan kişi, düşük fiyatla altın sattığını iddia eden H.K., N.A. ve C.A. isimli şüphelilerle telefonla iletişime geçerek Kars'a gitti.
Şüphelilerden altın alarak kuyumcuda bozduran kişi, daha sonra yeniden irtibata geçtiği zanlılardan yüklü miktarda altın almak istedi.
Tekrar buluştuğu şüphelilerce 400 bin lirasının alındığını ve altınların verilmeyip darbedildiğini öne süren kişi, durumu polise bildirdi.
170 altın ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2'si kadın 3 zanlıyı yakaladı.
Polisteki işlemleri sonrası "dolandırıcılık" ve "yağma" suçlamasıyla sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Zanlıların evindeki aramada, bacaya gizlenmiş çeyrek, tam ve tarihi özelliğe sahip 170 altın ele geçirildi.
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