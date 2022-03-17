Ugandalı kadına zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı
Ugandalı bir kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği taksiden kurtarılırken, fuhşa zorladığı belirlenen kişi de gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çolaklı Evrenseki Mahallesinde, M.Y. isimli şahsın, Afrika ülkeleri vatandaşı olan kadınları kandırdığı belirlendi.
Şahsın, Afrikalı kadınları rahat çalışma ve çok para kazanma vaadiyle kandırdığı, uygunsuz resim ve görüntülerini internet ortamında paylaşmak ve ailelerine göndermekle tehdit ettiği, şantaj ve zorlama ile fuhuş yaptırdığı ihbarı alındı.
UGANDALI KADIN, SON ANDA KURTARILDI
Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda; M.Y. isimli şüpheli, Uganda vatandaşı R.N. isimli kadını fuhuş yaptırmak için ticari taksi ile gönderdiği sırada yakalandı.
ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Firari durumda bulunan M.Y. isimli şüpheli, 16 Mart Çarşamba günü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uganda uyruklu kadın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya G.G.M.'ye teslim edildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|27
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19