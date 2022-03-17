Ugandalı kadına zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çolaklı Evrenseki Mahallesinde, M.Y. isimli şahsın, Afrika ülkeleri vatandaşı olan kadınları kandırdığı belirlendi.

Şahsın, Afrikalı kadınları rahat çalışma ve çok para kazanma vaadiyle kandırdığı, uygunsuz resim ve görüntülerini internet ortamında paylaşmak ve ailelerine göndermekle tehdit ettiği, şantaj ve zorlama ile fuhuş yaptırdığı ihbarı alındı.

UGANDALI KADIN, SON ANDA KURTARILDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda; M.Y. isimli şüpheli, Uganda vatandaşı R.N. isimli kadını fuhuş yaptırmak için ticari taksi ile gönderdiği sırada yakalandı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Firari durumda bulunan M.Y. isimli şüpheli, 16 Mart Çarşamba günü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uganda uyruklu kadın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya G.G.M.'ye teslim edildi.