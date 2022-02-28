Ukrayna'daki Türk genci bombaların ortasında kaldı
Ukrayna'ya eğitim için giden 22 yaşındaki Türk, market alışverişi sonrası geriye dönerken, bomba anına denk geldi. Dehşeti yaşayan genç o anları kayda aldı.
TÜRKİYE 28.02.2022, 16:11
Rusya Ukrayna'da zulüm yaşatmaya devam ediyor.
Ukrayna'da yaşayan 22 yaşındaki Ege Gürel, yazılım mühendisliği üçüncü sınıfta eğitim gördüğü sırada yaşanan işgalin ortasında kaldı.
Bugün sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşan market önünde sıra bekleyen Gürel, market alışverişi sonrası evine gitmek istedi.
BOMBALAMANIN ARASINDA KALDI
Dönüş yolunda bombalama başlayınca Türk genci koşar adımlarla sığınağa giderken, bir yandan da bombalama anını cep telefonuyla görüntüledi.
TAHLİYEMİZ BELLİ OLDU DEDİ, BOMBA DÜŞTÜ
Panik yaşayan Gürel, "Şu an tahliyemiz belli oldu. Eve gidiyoruz. Bombalar çok şiddetli. Gözümüzle gördük. Evin yakınlarına düştü" diyerek dehşeti anlattı.
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