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Ukrayna'dan kaçan aile, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yürüyerek geldi

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan bir aile, zorlu bir yolculuktan sonra araçla geldikleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yürüyerek giriş yaptı.

TÜRKİYE 02.03.2022, 19:47
Ukrayna'dan kaçan aile, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yürüyerek geldi

Ukrayna'nın Nikolaev kentinde yaşayan ABD asıllı Donald Hofferber, Ukrayna asıllı eşi Lilia, çocukları Aleksandre (4), Michael (8) ve Anna (6) ile birlikte savaştan kaçarak, zorlu ve 7 süren yolculuklarının ardından Türkiye'ye geldi.

YOĞUNLUKTAN ARAÇLARINI BIRAKIP YÜRÜDÜLER

Yaşadıkları kentten Odessa'ya geçen ve buradan otomobille Romanya sınırına gelen aile, sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle aracı bırakıp, bavullarıyla birlikte 8 kilometre yürüyüp Romanya'ya geçti.

Buradan arkadaşlarından yardım isteyen Donald Hofferber, onların aracı ile Bulgaristan'da Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na getirildi. Buradan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki tampon bölgeye yürüyerek geçen aile Türkiye'ye ulaştı.

Ukrayna dan kaçan aile, Bulgaristan dan Türkiye ye yürüyerek geldi #1

"EVİMİZİN YAKININA BOMBALAR DÜŞTÜ"

Zaman zaman gözyaşları döken Donald Hofferber, hayatlarını sürdürdükleri Nikolaev şehrinden savaşın başlamasıyla birlikte Odessa'ya geçtiklerini belirterek, "Oradan da bir arabayla sınıra doğru yola çıktık. O araba bizi olabildiğince uzağa götürdü, sanıyorum 14 kilometre gittik. Sonrasında bagajlarımızla 8 kilometre boyunca sınıra yürüyüp sınırı geçtik. Cuma akşamı gün batımından önce saldırmaya başladılar. Çok fazla saldırı oldu, helikopterler köprülere saldırdı. Evimizin çok yakınına bombalar düştü. Biz evimizi terk ettiğimizin ertesi günü Rus tankları evimizin önüne ulaşmış ama Ukrayna ordusu orada 20 Rus tankını etkisiz hale getirmiş." diye konuştu.

Türkiye'de bir süre İstanbul'da kalmayı planladıklarını söyleyen Hofferber, "Gelme imkanımın bulunduğu İtalya veya İstanbul vardı, ben de İstanbul'daki arkadaşlarımı tercih ettim. Bence Türkiye bizim için şu an güvenli. 1 ay kadar İstanbul'da kalmayı düşünüyorum, orada Amerikan Büyükelçiliği'ne gideceğim." dedi.

Ukrayna dan kaçan aile, Bulgaristan dan Türkiye ye yürüyerek geldi #2

SAVAŞIN İZLERİ OYUNCAK AYISINDA

Ukrayna asıllı Lilia Hofferber'in ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ailenin kızları Anna ise savaşın korkunç yüzünü anlatmak için yara bandı ve sargı bezleriyle sardığı oyuncak ayısını bir an olsun yanından ayırmadı.

UKRAYNALI AİLE TÜRKİYE'YE SIĞINDI

Ukrayna'nın Lviv şehrinden yaşayan ve savaş başlamadan önce Macaristan'a geçen Ukraynalı Aleksandır Drogov, eşi Nina ve oğlu Daniel ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye kendilerini güvende hissettikleri için geldiklerini söyleyen Aleksandır  Drogov, "Polonya sınırına çok yakındaydı evim. Bölgedeki çoğu kişi şu anda savunma yapıyorlar şehirlerini. Şu anda nereye gideceğimize henüz karar vermedik. Şimdilik geçici bir yer bakacağız. Artık Türkiye'de kalacağım ama şu inancım tam, biz kazanacağız. Bence Ukrayna en güçlü ordulardan birisine sahip, hiç şüphem yok ki kazanacağız. Hayatıma devam etmem, işime devam edip para kazanmam gerekiyordu. Türkiye de Ukrayna halkına çok iyi davrandı bu süreçte ve bu nedenle Türkiye'ye sığındık." diye konuştu.

#Ukrayna #Bulgaristan #Türkiye #Rusya #askeri
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