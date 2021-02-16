Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda kaldı
Gök gürültüsüyle yağan kar trafiği kilitledi sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul’da Akşam saatlerinde de etkisinin sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
Esenyurt’ta yollarda yaşanan buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.
Kar küreme araçlarının tuzlama çalışmaları yolu açmaya yetmedi bazı yolcular çareyi yürümekte buldu.
Kar yağışı Marmara bölgesini etkisi altına almış durumda.
Balıkesir ile çanakkaleyi birbirine bağlayan ve kaz dağlarından geçen yol buz tuttu. Edremit yenice geçişinde kayan araçlar iş makinalarının yardımıyla çekildi.
Kara yolları ekipleri yolları açık tutabilmek için gün boyu mesai yaptı.
Kaz dağlarında kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Dağ evlerinde 30 kişi mahsur kaldı.
Bölgedeki köy yolları uzun uğraşlar sonucu açıldı. Vatandaşlara yiyecek, maske ve dezanfaktan dağıtıldı.
Zonguldak’ın kozlu ilçesinde mahsur kalan hamile bir kadının yardımını umke ekipleri koştu.
Yoğun uğraşlar sonucunda hamile kadın ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı.
Kar nedeniyle ulaşımın aksadığı kentlerden biride bursaydı.
İnegöl yolundan kaza yapan tır ulaşımın durmasına neden oldu. Yol 1 saatlik çalışmanın ardından açılabildi.
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