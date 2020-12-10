Ulaştırma bakanından 'Tren' açıklaması

laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki yol inşaatında incelemede bulundu. Şantiyedeki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkiye'nin her köşesinde bulunan 3 binin üzerindeki şantiyede, 400 bin civarında personelle büyük ve özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Hem de bu çalışmaları salgın sürecinde yapıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Vatanımıza, milletimize hizmet noktasında canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'ANKARA-ÇANKIRI ULAŞIMI, DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELECEK'

Ardından bölgedeki çalışmalara değinen Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Akyurt yolunun 17 kilometreden oluştuğunu ve 4 kilometresinin tamamlandığını belirterek, "Geri kalan 13 kilometreyi inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Burada 2 tane kavşakta çalışmalar devam ediyor. Bu kavşakları da 2021 yılı bitmeden tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu yol, 3 geliş 3 gidiş bölünmüş yol olarak projelendirildi. Aynı şekilde bitirilip konforlu, standardı yüksek güvenli bir yol haline gelecek. Ankara- Akyurt ulaşımı ve bunun devamı olan Çankırı ulaşımı daha güvenli, konforlu hale gelecek. Buradaki sanayinin, turizmin ve üretimin gelişmesine olağanüstü katkılar verecek bir yol olacak" diye konuştu.

32 ELEKTRİKLİ BANLİYÖ ARACI 2023 SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

"Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek.

Demir yolu reformumuz kapsamında çok önemli bir başarı da demir yolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri kendi fabrikalarımızda üretebiliyor olmamızdır. Bugün demir yolu lokomotif, vagon ve otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz."

ÇİN'E GİDEN TREN BUGÜN HAZAR DENİZİ'Nİ GEÇECEK

(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak."