Uludağ'daki kar yağışı turizmcileri sevindirdi

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Saraçoğlu, "Kar olmayınca beklentilerimiz yerine gelmiyor. Özellikle 15 Aralık'tan sonra yoğun yağış bekliyoruz." dedi.

TÜRKİYE 12.12.2020, 20:18
Uludağ'daki kar yağışı turizmcileri sevindirdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Uludağ, her yıl Bursa ve İstanbul gibi yakın merkezlerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler nedeniyle geçen kış sezonunun yarıda kaldığı Uludağ'da yeni dönemin hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezonun 15 Aralık'ta başlayacağı Uludağ'da bulunan işletmeler ile turizmciler, önceki gece başlayan ve cuma günü sabaha kadar süren kar yağışının sevincini yaşıyor. İşletmeler, özellikle snowboard ve kayak pistlerini hazır hale getirmek için yağışın artmasını dört gözle bekliyor.

300 ila 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu Uludağ'a, bu kış da binlerce yerli ve yabancı turistin geleceği tahmin ediliyor.

"15 Aralık'tan sonra ziyaretçileri buraya bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kısa süre içinde artmasını ve pistlerde yeterli seviyenin yakalanmasını beklediklerini söyledi.

Bölgedeki işletmelerin "güvenli turizm sertifikası" bulunduğuna dikkati çeken Saraçoğlu, Türkiye'ye daha fazla döviz girdisi sağlamak için yabancı turistlere yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Yağışlar bizi mutlu etti. Kar olmayınca beklentilerimiz yerine gelmiyor. Geçen senelerde tam bu zamanlar çok daha fazla kar vardı. Özellikle 15 Aralık'tan sonra yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kar olmadan Uludağ'ın tadı olmuyor. Bu sene yurt içinden de güçlü bir talep bekliyoruz. Dışarıya giden yerli turistin kısıtlamalar nedeniyle burada kalmasını bekliyoruz. Yılbaşına doğru rezervasyonlar artacaktır. Uludağ'da altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Yol konusunda problemler vardı. Doğal gaz sorununu çözdük. 15 Aralık'tan sonra ziyaretçileri pandemi sürecinden biraz uzaklaşmaya, burada rahatlamaya bekliyoruz."

"Krizi fırsata çevirme dönemini yaşıyoruz"

Murat Saraçoğlu, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Uzak Doğu pazarında Uludağ'ın tanıtımı ön planda tuttuklarını ifade etti.

Kış turizminde Uludağ'ın önemli bir merkez olduğunu belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Bir uluslararası reklam tanıtım ajansıyla Uludağ ile ilgili filmleri Rusya'da şu anda yayınlatıyoruz. Ruslardan iyi bir talep var. Bu sene onların ağırlığı olacaktır. Avrupa'daki kayak merkezleri pandemiden kaynaklı kapılarını kapatmış durumda. Bu sene oradaki kayak faaliyetleri azalmış durumda. Burada, Türkiye'deki kayak merkezleri öne çıkıyor, Uludağ da başı çekiyor. Biz krizi fırsata çevirme dönemini yaşıyoruz. İyi değerlendirirsek gelen misafirlerimizin daha çok burayı anlatmasıyla önümüzdeki seneler daha çok ziyaretçi potansiyeline sahip olabiliriz."

#Uludağ #koronavirüs #Kar yağışı #Turizm
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