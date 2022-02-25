Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir dosyadan tutuklu sanık Ümitcan Uygun ile tutuksuz sanık Enes Özdemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, Ümitcan Uygun'u "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 2 yıl 2 ay, "tehdit" suçundan 6 ay ve "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme" suçundan da 2 ay olmak üzere 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında takdir indirimi uygulanmadı.

Tutuksuz sanık Enes Özdemir ise "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özdemir hakkındaki kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı.