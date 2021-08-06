Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili dosyada da baş şüpheli olan Uygun'un polis ifadesi ortaya çıktı.

Ümitcan Uygun, ilk ifadesinde Esra Hankulu ile yakın arkadaş olduğunu söyledi.

Evinde kaldığını kabul etti

O gece Esra Hankulu'nun evinde olduğunu doğrulayan Uygun, sabah evden çıkmadan Hankulu'nun sağlıklı ve uyanık olduğunu iddia etti.

"Esra'nın ölümüyle bir ilgim yok"

3 saat sonra evdeki diğer kişilerin kendisini telefonla aradığını belirten Uygun,

"Esra'nın nefes almadığını söylediler. Ben de ambulansı ve polisi aramalarını, bildikleri ne varsa doğru şekilde anlatmalarını söyledim. Esra'nın ölümüyle bir ilgim yok" dedi.

Diğer şüphelilerin de ifadesi alındı

Sadece Ümitcan Uygun'un değil diğer şüpheliler Furkan G. ile Dilan C'nin de ifadesi alındı.

Furkan G. ifadesinde Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun ile bir süredir sevgili olduklarını ileri sürdü. Dilan C. ise Hankulu'nun öldüğünü haber verdikleri Uygun'un kendilerine "Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin" dediğini iddia etti.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ümitcan Uygun tutuklandı

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı, mahkemeden diğer iki şüpheli hakkında ise "suç delillerini karartma" suçundan, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Ümitcan Uygun, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.

Ağabeyi de gözaltına alındı

Ümitcan Uygun'un gözaltına alınmasının ardından, ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadan devleti aşağılayıcı paylaşımlarda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erol Uygun'un Cumhuriyet Başsavcığının talimatıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Ağabey Uygun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.