Ümraniye'de şoförünün baygınlık geçirdiği minibüs kontrolden çıktı: 2 yaralı
23 Nisan Caddesi üzerinde minibüs şoförü baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs park halindeki otomobile çarptı. Yaşanan kazada ise 2 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 28.11.2021, 16:09 28.11.2021, 16:10
Ümraniye'nin 23 Nisan Caddesi'nde saat 13.00 sularında, 34 M 2338 plakalı yolcu dolu minibüsün şoförü baygınlık geçirdi.
Minibüs kontrolden çıkarak park halindeki 34 ELS 001 plakalı otomobile çarptı.
OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ARASINDA SIKIŞTI
Bu sırada otomobilin bagaj kısmında duran Abdullah Öztürk, minibüs ile otomobil arasında sıkıştı.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışan vatandaşı kurtarak sağlık ekiplerine sevk etti.
"YOKUŞ AŞAĞI KAYMAYA BAŞLADI"
Olayın yaşandığı minibüste bulunan vatandaş “Bir anda minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Başka bir sürücüye yol vermek için yaptığını zannettim. Meğerse şoför direksiyon başında rahatsızlanmış. Yolda park halinde duran bir araca çarparak durabildik” şeklinde konuştu.
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