Ümraniye Kapalı Cezaevinde yangın çıktı
İstanbul'da Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
TÜRKİYE 04.02.2022, 18:40
İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar hemen dışarı çıkarıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
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