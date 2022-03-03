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Ümraniye’de kendisinden şikayetçi olan sevgilisini öldürdü

Kendisini darbettiğini öne sürerek sevgilisini şikayet eden kadın, 6 gün sonra öldürüldü. Kırgız katil zanlısının, savcılık talimatıyla 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

TÜRKİYE 03.03.2022, 12:53
Ümraniye’de kendisinden şikayetçi olan sevgilisini öldürdü

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Kırgızistan uyruklu Aıdanah Abykaliewa (41), kendisini darbettiğini öne sürerek, birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu sevgilisi Aman Usanov'dan (36) 24 Şubat günü karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Usanov, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi 'Basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda şüpheli Usanov, Türkiye'de kaçak olarak yaşadığını, garson olarak çalıştığını ve sabıkasının olduğunu söyledi.

“MAHALLEDE BİR GÖNÜL İLİŞKİSİ KURDUĞUNU ANLADIM”

Usanov'un sorgusunda emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, “Mahallemizde bir olay yaşadık. Sevgilimin mahallede bir gönül ilişkisi kurduğunu anladım ve gizlice onları takip etmeye başladım. Sonra 2 kişi tehdit etmeye başladı. 'Sen kızı neden korkutuyorsun, neden rahatsız ediyorsun' diye bana çıkıştılar. Ben bu durumu sevgilimle konuşunca o da bana 'Evet sevgilim var ne olmuş yani' diye cevaplar verdi. Bu 2 şahıs beni silahla tehdit ettiler, beni videoya aldılar. Sonraki günlerde beni yine yakaladılar ve video çektirdiler. Ben karakola gidip durumu anlattım ancak bana yardımcı olmadılar, tutanak tutmadılar. 'Git biraz sakinleş kendine gel' dediler. Haklarım bana hatırlatılmadı, bu yüzden mağduriyet yaşadım.” şeklinde kendisini savundu.

AVUKATTAN HAKSIZ TAHRİK SAVUNMASI

Şüpheli Usanov'un avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını, kaçma veya delil karartma durumunun söz konusu olmadığını öne sürerek, “Müvekkilim haksız tahrike maruz kalmıştır. Müşteki müvekkilimi tehdit eden kişilerle hareket etmiştir.” dedi.

Avukat, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Hakimlik ise suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak 'Basit yaralama' suçundan savcılığın tutuklanma talebini reddetti.

Hakimlik, şüphelinin yurt dışına çıkmama ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

SERBEST BIRAKILMASINDAN 6 GÜN SONRA CİNAYET İŞLEDİ

Şüpheli Aman Usanov'un serbest bırakılmasından 6 gün sonraki tarih olan 1 Mart 2022'de sevgilisi Aıdanah Abykaliewa arasında tartışma çıktı.

Ümraniye Site Mahallesi'nde akşam 21.00 sıralarında başlayan tartışmada şüpheli Usanov, Abykaliewa'yı boğazından bıçakladı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Polis ekipleri şüpheli Usanov'u gözaltına alırken, Abykaliewa olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcılık talimatıyla 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Aman Usanov'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

“HİÇ BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ”

Mahalle esnaflarından Ersin Külah, “Arkadaş tanıdığımız bir arkadaştı, sürekli gelen bir arkadaştı. İyi bir çocuktu. Hiç beklediğimiz bir şey değildi, bir anda şoke olduk. Karısını da tanıyorduk, karısıyla sürekli görüşüyorduk. Duyunca biz de şoke olduk. Beklediğimiz bir çocuk değildi, eşi de çok iyiydi. Daha önceden herhalde bir tartışmaları olmuş, karakola gitmişler, 2-3 gün sonra da bu olay yaşandı.” şeklinde konuştu.

Mağazayı kapattıkları sırada polisleri gördüklerini belirten Külah, “Bıçaklayarak öldürdüğünü duyduk.” dedi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE DAHA ÖNCE EVLERİNE POLİS GELDİ

Mağazayı kapatacağı sırada polisleri gördüğünü kaydeden Külah, “Ondan sonra olayın yaşandığını duydum. Bütün esnaf arkadaşlar zaten kapıdaydık. 20.20 gibi bankamatiğe para çekmeye gidip dönerken annesini kapıda gördüm. Telaşla bir yerlere koşuyordu, dükkana yetişeceğim diye farkına varamadım ne olduğunun. 10 dakika sonra polis ekipleri geldi zaten, olayın olduğunu anladık. Dün akşam polis ekiplerince hiçbir açıklama yapılmadı, daireye kimse alınmadı. Bugün duyduğumuza göre eşini boğazından yaralamış. Daha önceden bir iki sefer polis ekipleri, gürültüden aralarındaki kavgadan dolayı evlerine gelmiş bildiğim kadarıyla.” ifadelerini kullandı.

#Ümraniye #Polis #Sağlık #cinayet
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