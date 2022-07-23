Ünal ve Güngör’den Dulkadiroğlu Belediyesine ziyaret

Ziyaret De, Başkan Necati Okay Ak Parti TBMM Grup Başkanvekili Ünal Ve Beraberindekilere Tamamlanan Ve Yapımı Devam Eden Projeler Hakkında Bilgiler Vererek Önümüzdeki Süreçte Planlanan Faaliyetleri Anlattı.



Ziyarette Ünal’a, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu Ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur Eşlik Etti.

Ziyarette Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Yerel Yönetimlerin Şehirlerin Ayağa Kalkmasında Büyük Öneme Sahip Olduğunu İfade Ederek Büyükşehir Belediyesi İle Onikişubat Ve Dulkadiroğlu Belediyelerinin Koordinasyon İçerisinde Çalıştığını Belirtti.