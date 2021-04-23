Ünlü iş adamı kızını boğarak öldürdükten sonra intihar etti!

Bahçeşehir'de dün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti.

OLAY MAHALLİNİ GÖREN EŞ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve gelen Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, bugün Büyükçekmece'de toprağa verildi.

İNTİHAR EDEN YILMAZ, BIRAKTIĞI MEKTUPTA EŞİNİ SUÇLADI

Yılmaz'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi.