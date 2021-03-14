Ünlü iş insanının karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Başka bir araca çarpan otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kadayıfçıoğlu'nun çarptığı araçtaki Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.