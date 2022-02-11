Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti

Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti.

Dümen'in cenazesi dün defnedildi.Twitter'dan yaptığı paylaşımla acı haberi veren Mehmet Coşkundeniz, "Gazetemiz Posta'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" dedi.