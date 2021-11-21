Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’den önemli açıklamalar
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi ‘Zaman Kırılması’ programına konuk oldu.
TÜRKİYE 21.11.2021, 12:51 21.11.2021, 17:54
Ünlü stratejist Abdullah çiftçi CNN Türk’te yayınlanan Zaman Kırılması adlı televizyon programına konuk oldu.
Koray Şerbetçi’nin sunduğu Program, 2022 de dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor sorusuna yanıt arandı
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