Uşak'ta at çarpışması sonucu yaralanan genç kurtarılamadı
Komşu köyle düzenlenen cirit antrenmanında atların çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, yaşam mücadelesini kaybetti.
TÜRKİYE 03.04.2022, 13:55
Uşak merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mende köyünde, komşu köyle düzenlenen cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpışmıştı.
Komşu Ciğerdede köyünden gelip antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Sarol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü. Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATA TUTUNAMADI
Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Sarol, cihazlara bağlı olarak verdiği yaşamda kalma mücadelesini bu sabah saatlerinde kaybetti.
Talihsiz gencin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merkez ilçeye bağlı Güneyköy’de toprağa verileceği belirtildi.
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