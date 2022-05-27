Uşak'ta fabrika yangını

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, Uşak Belediyesi ile Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti.

3 itfaiyeci dumandan etkilendi

Fabrikanın arka bölümdeki çatı kısmına ise beton mikserleriyle su atıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün yangın yerine gelerek İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'tan bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Ergün, dumandan etkilenen 3 itfaiye görevlisinin hastaneye kaldırıldığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ergün, "Büyük ihtimalle çatıdaki bir çalışmadan dolayı elektrik sebeple değerlendiriyor şu anda ama nedeni yangın raporuna göre belli olur. Bizi sevindiren husus herhangi bir can kaybı yok, maddi hasar var. Tek teselli kaynağımız can kaybının olmaması. Birinci önceliğimiz yangının söndürülmesi" diye konuştu.

Fabrikada çökme meydana geldi

Yangına müdahale eden itfaiye çalışanı Tayfun Gürses enkaz altında kaldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerince enkaz altından çıkarılan Gürses, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gürses'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletip, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından fabrikadaki yangın kontrol altına alınırken, ekiplerce soğutma çalışmalarına başlandı.